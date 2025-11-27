El congreso enogastronómico europeo se hace notar en O Grove y Pontevedra

El Concello de O Grove lleva días inmerso en la celebración del Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas, que gira en torno a productos «estrella» como el centollo y permite a ciudadanos llegados desde diferentes partes del continente conocer tanto la localidad arousana como Pontevedra, Combarro, Lalín y Santiago.

Es una propuesta organizada por el Consejo Europeo de Cofradías (Ceuco) a través de la Cofradía do Centolo Larpeiro, la entidad grovense que preside Víctor Otero Prol y que en las dos últimas décadas se ha convertido en principal herramienta promocional del afamado centollo meco.

El propio Víctor Otero, a pesar de estar aún convaleciente tras una grave complicación médica sufrida hace semanas, es uno de los encargados de presentar mañana el congreso de Ceuco, la organización sin ánimo de lucro que se ocupa de promocionar y defender los productos agroalimentarios y la gastronomía de calidad de los países de la Unión Europea que la integran: España, Francia, Italia, Portugal, Hungría, Grecia, Bélgica y Macao.

Cata de vinos en Pazo Baión. / FdV

Su presidente, Carlos Martín Cosme, también forma parte de esta puesta de largo, al igual que José Cacabelos Rico, en calidad de alcalde del Concello de O Grove, que colabora activamente en la organización del congreso.

El mismo del que ya ha informado en detalle FARO DE VIGO en los últimos meses, destacando el efecto desestacionalizador que tiene esta experiencia desde un punto de vista turístico.

Al margen de recordar que hay multitud de actividades complementarias en marcha desde hace días, desplegadas tanto en O Grove como en la ciudad de Pontevedra y Combarro, hay que destacar el congreso propiamente dicho, con conferencias centradas en «el turismo enogastronómico en Europa» y en la «cultura culinaria» de Galicia.

Esto será el sábado, en el Auditorio Municipal de O Grove, donde también se hablará de los encantos turístico de esta localidad, su historia como pueblo y sus productos del mar.

Así transcurrió el XXXII Capítulo de la Cofradía do Centolo Larpeiro. / Noé Parga

También será mañana cuando se entreguen los Premios Aurum 2025 y se ofrezca una exposición con degustación de productos agroalimentarios europeos de calidad amparados por el Consejo Europeo de Cofradías, entre los que se encuentra el Centolo do Grove.

Una cena de gala tras Combarro, Moreiras y Pazo Baión

Además de las charlas, conferencias y actividades socioculturales y de carácter turístico a llevar a cabo, en el programa del XXII Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas destaca la cena de gala, que como avanzó FARO hace un mes va a desarrollarse el sábado en la finca La Atlántida de O Grove. Como no podía ser de otra manera, el centollo y la centolla van a ser los platos principales de la velada.

La visita a la isla de A Toxa.

Pero tampoco faltarán en la mesa entrantes variados, empanada gallega, mejillones al vapor, camarón, carne gallega con guarnición, postres como Tarta de Santiago y Piedras de Santiago, queimada y tanto espumosos como vinos de selección de la bodega arousana Eladio Piñeiro.

Esa gala es, sin duda, uno de los momentos más esperados, aunque en el programa se incluyeron propuestas tan destacadas y ya desarrolladas como el Día de Pontevedra, con visitas a la ciudad del Lérez –incluido su mercado de abastos– y Combarro; el Día de O Grove, con asistencia al Museo de la Salazón y su ruta de las esculturas; el Día de O Salnés, con visita y cata en la bodega Pazo Baión; y el Día de Galicia, para conocer la Praza do Obradoiro y la Catedral de Santiago.

Cofradías de España, Francia, Portugal, Italia, Bélgica y Grecia

El congreso de cofradías enogastronómicas que se celebra este fin de semana en O Grove reúne a una docena de entidades españolas, pero también comparecen francesas, portuguesas, italianas, griegas y belgas.Del territorio nacional destacan la Asociación Gastronómica Cuarto y Mitad, Blog Gastronómico La Fritada, Círculo de Enófilos Utiel Requena, Cofradía de la Anchoa de Cantabria, Cofradía del Hojaldre de Torrelavega, Cofradía de los Vinos de Alicante y Cofradía del Arroz y la Taronja.

También acuden a la villa meca la Orden de Caballeros y Damas del Cocido Madrileño, el Serenísimo Capítulo del Vino Albariño de Cambados, la cofradía del Vino de Cangas y la de Vinos y Viandas de Castilla y León.

Desde Portugal llegan a O Grove la Confraría da Pedra, la Confraría do Arinto de Bucelas, Confraría do Pinhal-Rei de Leiria e da Morcela de Arroz y la Confraría dos Gastrónomos de Lisboa.

La visita a Combarro. / FdV

Al igual que las lusas Confraría Gastronómica de Lamego, Confraria Gastronómica do Alentejo y la firma Gastrónomos do Algarve.

En la relación de inscritos figuran, igualmente, las francesas Coquille Saint Jaques Pechee en Cotes-D’amor, la Gastronomique de la Poelee Dupecheur des Abers, la cofradía Oenogastronomique de Vins Orleans, Commende Majeure du Roussillon, Confrerie de la Galette s Asucs et du Gateau Molletm, la Confrerie de la Violette Tolousse, Confrerie des Grands Vianigres Xuclatap, Les Consuls de Narbonne y Marrons de Redon.

En cuanto a Bélgica, participa con Confrerie Van de Tantres Ennonkels Van Valen, la Confrerylle del Tarte au Castrofe, con Delicieuse oie de Vise, Jurado Princiere de Chimay, Koninklijke Confrerie Van de Hasseltse Jenever y la Royal Cofrerie du Stofe.

La relación se completa con la italiana Tavola Venetta Venezia y las entidades griegas Chefs Club of Corfu y Acropolis Chefs Club of Attica, que preside Konstantinos Mouzakis –vicepresidente de Ceuco– y tiene su sede en Atenas, agrupando a profesionales de la hostelería y la alimentación que este finde muestran algunos de sus productos en O Grove.