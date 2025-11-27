Los Concellos de Arousa destinan más de 1,6 millones a salarios políticos

Los Concellos de O Salnés y Ullán destinaron el año pasado más de 1,6 millones de euros al abono de salarios a los miembros de sus corporaciones municipales. En esta cifra se incluyen los ingresos de los alcaldes y de todos los concejales, tanto los de los equipos de gobierno como de la oposición. En el caso de los ediles, los hay con asignaciones fijas, por disponer de una dedicación parcial o exclusiva al Ayuntamiento, mientras que los demás cobran indemnizaciones variables por asistir a los plenos o las comisiones informativas.

La corporación más «cara» de la comarca es la de Vilagarcía, en parte porque es la única con 21 concejales, cifra reservada para los municipios de más de 20.000 habitantes. En concreto, los concejales de este Ayuntamiento percibieron el año pasado 281.000 euros, a los que habría que sumar los 51.200 percibidos por su alcalde, Alberto Varela. Esto hace un total de 332.080 euros, según los datos contenidos en la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), que publicó ayer el Ministerio de la Función Pública.

Vilagarcía es el municipio de la comarca con más dedicaciones exclusivas, pues suma seis, una del alcalde y cinco de concejales.

El segundo Ayuntamiento de la comarca que más dinero destina al pago de sus cargos electos es Sanxenxo. En su caso, cuenta con 17 ediles, que ingresaron el pasado curso 264.062 euros. A esta cifra habría que sumarle los 57.600 euros cobrados por Telmo Martín, que tiene una dedicación parcial, y totalizan casi 322.00 euros.

Sanxenxo es el municipio de la comarca con más ediles liberados, puesto que tiene uno con dedicación exclusiva, y otros ocho la tienen parcial.

Sanxenxo se encuentra en el tramo de población de entre 10.000 y 20.000 habitantes, al igual que Cambados, O Grove y Vilanova de Arousa y todos ellos cuentan con 17 concejales. Pero el coste político de las corporaciones de estas tres localidades es mucho más modesto, comparado con el de Sanxenxo.

Así, los cargos electos costaron el año pasado a las arcas públicas de Cambados casi 195.400 euros, entre los 153.507 euros que se repartieron los concejales de todos los partidos, y los 41.850 que cobró el alcalde, Samuel Lago. En Cambados, hay tres concejales liberados a tiempo completo.

O Grove, por su parte, tiene un edil con dedicación exclusiva y tres con parciales. Según la ISPA, los cargos electos percibieron el año pasado 191.000 euros, de los cuales 50.500 los ingresó el regidor, José Cacabelos, y los 140.520 restantes los demás ediles.

El coste salarial de la corporación de Vilanova ascendió a algo menos de 180.000 euros. Este Concello cuenta con tres concejales con dedicación exclusiva. En total, los ediles obtuvieron 120.400 euros, y el alcalde, Gonzalo Durán, algo más de 59.200.

Entre los municipios de más de 5.000 habitantes, pero menos de 10.000 (el pleno lo integran en este caso 13 personas), la corporación más cara es la de Valga, con 77.120 euros, de los cuales 15.000 los ganó su alcalde, José María Bello Maneiro. Los concejales ingresaron los 62.100 restantes. En esta localidad hay un edil liberado a tiempo completo, y otro con liberación parcial. Mientras, el coste de las asignaciones políticas en Meaño fue de 70.400 euros, entre los 42.000 declarados por el regidor, Carlos Viéitez, y los 28.400 del resto de la corporación. En esta localidad, solo hay un edil liberado a tiempo parcial.

En lo que respecta a las localidades de menos de 5.000 habitantes, a las que les corresponden 11 concejales, la más cara para las arcas públicas es la de Meis, ya que el año pasado destinó a pagos de políticos 85.400 euros; la alcaldesa, Marta Giráldez, cobró 28.400 por una dedicación parcial, y la ISPA consignó el reparto de 57.000 euros entre el resto de concejales. En Meis hay dos concejales con liberación completa.

El coste de salarios políticos de A Illa ascendió el curso pasado a 84.000 euros. El alcalde, Luis Arosa, ganó 35.000, y el resto de concejales ingresaron en diferentes cuantías un total de 49.000. En esta localidad hay un concejal con dedicación exclusiva, y otros dos con dedicación parcial.

Finalmente, el coste más moderado de la comarca es el de Pontecesures. La alcaldesa, Maite Tocino, cobró el año pasado 36.700 euros, y los demás concejales, 22.600. En este municipio, solo hay un edil con liberación parcial.

Los Ayuntamientos de Catoira y Ribadumia no remitieron su documentación a la ISPA, por lo que no figuran sus datos en este portal.