Chicas que ansían ser libres

Se titula «Somos libertad», y está desde ayer en un muro del paseo marítimo de Sobradelo-Vilaxoán, a la altura de la playa de Canelas. Es la ilustración ganadora de un concurso convocado por la Policía Nacional en colaboración con el Ayuntamiento de Vilagarcía, y la pintaron alumnas del instituto Castro Alobre.

La actividad forma parte de la programación del 25-N de Vilagarcía. Tras la lectura del manifiesto del martes y la manifestación vespertina de O Soño de Lilith, un grupo de alumnas de cuarto curso de ESO del Castro Alobre se desplazó hasta Canelas, junto a agentes de las policías nacional y local, y la concejala de Servicios Sociais, Tania García.

El diseño fue el ganador del concurso «Romper el Silencio, Detener la Violencia», organizado por la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local y el Ayuntamiento arousano. Además del ganador, participaron en la iniciativa otros tres centros: el CIFP Fontecarmoa, el IES Armando Cotarelo y el CPR San Francisco, que presentaron un total de nueve dibujos inspirados en el lema de la campaña.

Una alumna pinta el cabello de la estatua. | Iñaki Abella

Agentes de la Policía Local y Nacional se encargaron de controlar la seguridad en la zona, colocando vallas y regulando el tráfico. El mural representa la Estatua de la Libertad de Nueva York sosteniendo el símbolo de la mujer en una mano y un «Manifiesto Feminista» en la otra.

La ilustración mide unos dos metros de altura. Está ubicada junto a otro diseño realizado hace unos meses por otro colegio que representa la lucha contra el acoso escolar, y que también había formado parte de una campaña organizada por la Policía Nacional. De este modo, esa zona del paseo marítimo, muy concurrida por vilagarcianos y visitantes, se convierte en un espacio que invita a la reflexión, en este caso sobre la violencia contras las mujeres.

El resto de los dibujos presentados por el certamen del 25-N ya están en la calle, pues se colocaron en algunas marquesinas de la ciudad para visibilizar la lucha feminista, de modo que también harán llegar su mensaje a centenares de ciudadanos.

La programación del 25-N de Vilagarcía continúa mañana viernes con una función de teatro, «A peito descuberto», en la que la actriz Marta Carrillo «comparte sin filtros su vivencia de la lactancia y la maternidad». El pase es en el Salón García, a partir de las 19.30 horas.