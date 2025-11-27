Capela da Saúde, un lugar histórico que pide más

La conocida como Capela da Virxe da Saúde, en la parroquia de Setecoros (Concello de Valga), fue construida en 1809, cuando los lugareños y el ejército gallego libraron la cruenta Batalla de Casal de Eirigo, tratando de repeler a las tropas napoleónicas invasoras.

Las fuerzas gallegas, entre las que se registraron 60 muertos, 165 heridos graves, 50 leves y 6 desaparecidos, muchos de ellos valgueses, no consiguieron ganar aquella batalla.

Pero sí lograron hacer retroceder a los profesionalizados soldados franceses, siendo aquel «un verdadero triunfo para los labradores», que desafiaron a Napoleón utilizando aperos de labranza como armas.

En un montículo

De todo ello se acuerda ahora el BNG de Valga, cuando se refiere a la importancia social, histórica, cultural y patrimonial que encierra la Capela da Saúde y todo su entorno, un montículo «situado a unos 170 metros de altura que es uno de los lugares históricos más importantes que existen en Valga, situado sobre una parcela de titularidad municipal de 3.563 metros cuadrados de superficie».

Una capilla, por cierto, en cuyo interior «se conserva una imagen de San Campio de gran valor histórico y artístico», así como «un retablo neoclásico realizado por el escultor Xosé Ferreiro», remarca Fran Devesa Senín, portavoz del grupo municipal nacionalista del municipio valgués.

Casaldeirigo vence a los franceses / Noé Parga

El mismo edil que saca todo esto a relucir para explicar y justificar una de sus nuevas propuestas, como es «que se destinen todos los recursos necesarios, propios y externos», para adoptar medidas urgentes para poner en valor ese entorno de la Capela da Virxe da Saúde, en el que se localizan otros elementos patrimoniales materiales tan importantes como la propia ermita.

Entre ellos, un crucero de piedra «de ánimas» situado en el atrio de la iglesia, además de un antiguo palco de la música, «acertadamente transformado en un centro social por los vecinos y conservando su función original de escenario».

San Antonio

Argumentos que llevan al nacionalista a decir que además de los bienes materiales, la Capela da Saúde y su entorno albergan bienes inmateriales como la recreación de la citada batalla de Casal de Eirigo, al igual que fiestas populares y/o religiosas como la Romaría da Virxe da Saúde, la de Santo Antonio Abade –17 de enero– y la de San Campio, el 24 de septiembre.

Valga derrota a Napoléon. // Noé Parga /

Pero a pesar de toda esa riqueza, es un espacio «que precisa de acondicionamiento, incluyendo la urbanización y la mejora de la accesibilidad», esgrime el BNG valgués.

De ahí que aporte propuestas, tales como instalar paneles informativos «que expliquen la historia de este espacio cultural único» y sustituir el aglomerado asfáltico actual por «un pavimento más acorde».

A lo que Devesa añade la necesidad de mejorar las comunicaciones peatonales, enterrar el cableado existente e instalar «un alumbrado público y ornamental acorde con la entidad de los bienes patrimoniales» antes referidos.

Homenaje a las víctimas

Tampoco descarta el BNG «la colocación de una escultura que homenajee a los combatientes de la batalla contra los franceses», lo serviría para complementar la recreación anual de aquel enfrentamiento bélico en el que, supuestamente, perdieron la vida 400 soldados franceses y casi un millar resultaron heridos.

La instalación de mobiliario urbano y el ajardinamiento del entorno son otras propuestas que el edil Fran Devesa elevará al pleno, a modo de moción, para conseguir la redacción de un proyecto técnico con el que mejorar este espacio público.

Consenso vecinal

Eso sí, buscando en todo momento el consenso de los vecinos de Casal de Eirigo, ya que ellos serían los grandes beneficiarios de las acciones descritas.

Como también los miles de peregrinos y demás visitantes que pasan por los alrededores de la capilla y el propio templo cada año, reforzándose su papel para atraer a muchos más turistas «deseosos de conocer el lugar en el que se desarrolló un acontecimiento histórico como la batalla de Casal de Eirigo».

En este sentido, el BNG remarca que este espacio «se sitúa a solo 500 metros del Camiño Portugués, de ahí que una señalización adecuada pueda convertir la Capela da Saúde en un punto obligado de visita para los miles de peregrinos que caminan hacia Santiago».