Las biotoxinas dan una tregua al marisqueo pero se aferran a las bateas
Desde la línea imaginaria que une O Grove y Ribeira hacia Carril está autorizado extraer infaunales
Siguen registrándose incrementos en Samil, Baiona, Aldán, Lorbé y Arnela
Aunque no es gran cosa y sigue aferrándose con fuerza a las bateas de mejillón, que mantiene cerradas en toda Galicia , el episodio tóxico que desde octubre afecta a los moluscos bivalvos cultivados en viveros flotantes y a infaunales como la almeja y el berberecho, da una tregua al marisqueo de la ría de Arousa.
Ese «respiro» para los mariscadores se concretó a las 9.25 horas de hoy, cuando el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) anunció que se levantaba el cierre que pesaba para los moluscos infaunales de la Zona III y la Zona IV de la ría arousana, donde únicamente permanece cerrada la Zona I.
Para que s e entienda: desde la línea imaginaria que une O Grove con Ribeira hacia Sálvora, está prohibido extraer almeja y berberecho, mientras que desde esa misma línea hacia Rianxo, Carril y Vilagarcía sí está autorizada la comercialización del marisco.
Al menos esa era la situación esta tarde, cuando ya había anochecido. Y hay que puntualizarlo, porque a medida que se van conociendo datos analíticos pueden decretarse nuevas aperturas o cierres, tanto de zonas de infaunales como de polígonos mejilloneros.
Respecto a estos últimos, hay que insistir en que solo está abierto el Sada 2, en la ría de Ares-Betanzos, mientras sigue prohibida la extracción de «oro negro» en las 3.300 bateas que se reparten por las rías de Arousa, Pontevedra, Muros-Noia, Vigo y Baiona.
Y aunque el pico del episodio tóxico parece haberse alcanzado, como ya se explicaba ayer, lo cierto es que siguen registrándose «incrementos significativos» de dinoflagelado causantes de la toxina diarreica (DSP) en diferentes estaciones oceanográficas de medición.
Entre ellas las viguesas de Samil, Baiona, Boca Norte y Boca Sur, la pontevedresa de Aldán y, en Ares-Betanzos, las de Lorbé y Arnela.
Opmega: «Lo que menos nos preocupa ahora es la mejilla»
Como ya manifestaba su presidente ayer en la Mesa do Mexillón, la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) insiste en que «lo que menos nos preocupa ahora es la campaña de la mejilla; el problema lo tenemos en el prolongado episodio tóxico, ya que no nos deja trabajar».
De este modo la organización más representativa del sector productor confirma que arropa la propuesta de la Consellería do Mar, en el sentido de atender el criterio de la comunidad científica y posponer la extracción de cría hasta el 2 de enero, e insiste en los perjuicios que está causando la paralización de la actividad a causa de las biotoxinas.
La organización que preside el rianxeiro Ricardo Herbón es consciente de la necesidad de empezar a sacar mejillón al mercado cuanto antes, toda vez que la campaña está a la vuelta de la esquina y que campañas como la de Italia y la de industria acumulan ya demasiado retraso, más preocupante cada día que pasa. Sobre todo ante la posibilidad de que lleguen temporales fuertes que puedan causar estragos en el sector a modo de desprendimientos en las ahora sobrecargadas cuerdas.
