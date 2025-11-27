Las biotoxinas alcanzan su pico tras repuntar en Samil, Baiona y Aldán

El episodio tóxico otoñal mantiene cerradas alrededor de 3.300 bateas de mejillón en toda Galicia, y pasarán semanas antes de que se reduzca la presencia de toxina diarreica (DSP) y la normalidad pueda regresar a las rías.

Con todos los polígonos mejilloneros salvo el Sada 2 cerrados para la extracción, a los productores y depuradores de moluscos ya solo les queda cruzar los dedos para que, al menos, pueda recuperarse parte del abastecimiento antes de las fiestas navideñas.

No parece sencillo, toda vez que los últimos resultados analíticos del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) ponen de manifiesto que los dinoflagelados causantes de toxinas lipofílicas como la diarreica siguen aumentando en algunas estaciones oceanográficas.

Sin embargo los técnicos creen que pudo haberse alzanzado el pico del episodio y que, a partir de ahora, la tendencia será a la baja.

Mientras tanto, el centro analítico asentado en Vilagarcía detectó un «incremento significativo» de los dinoflagelados del género «Dinophysis» en las estaciones oceanográficas Boca Sur, Boca Norte y Samil, en la ría de Vigo.

Al igual que sucede en la de Baiona, en la pontevedresa de Aldán y en la estación costera de Barallobre.

También es cierto que de los últimos informes sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar se desprenden algunos «descensos» de células tóxicas, pero el Intecmar ya advierte de que, por ahora, «no son significativos».

Es lo que sucede en las estaciones de medición identificadas como Moaña, Bueu, Raxó, Tambo, Aldán Interior y Cabalo de Bueu.

Otro aspecto que sigue llamando la atención en el episodio tóxico otoñal es que la toxina diarreica actúa en solitario, manteniéndose en parámetros admisibles la presencia de amnésica (ASP) y la paralizante (PSP).

La Mesa do Mexillón iniciará la campaña de cría el 2 de enero

La Consellería do Mar insistió ayer en posponer la campaña de recolección de mejilla en el litoral gallego hasta el 2 de enero, y así se lo hizo saber a los representantes del sector productor asistentes a la reunión de la Mesa do Mexillón celebrada en Santiago, quienes accedieron a la propuesta.Tal y como se había avanzado en FARO DE VIGO, el departamento que dirige Marta Villaverde se aferra para plantearlo así a los informes de la comunidad científica que detectan una reducción de cría en las piedras de la costa atlántica.Hay entidades que se muestran de acuerdo, teniendo muy presente que no suelen recoger semilla de molusco en la recta final del año, sino que suelen esperar a que empiece el siguiente, e incluso hasta primavera. Además, el episodio tóxico que mantiene cerrada la extracción impide sacar mejillón comercial y hacer sitio en las bateas para colgar las cuerdas de críaTambién es cierto que hay otras asociaciones de productores que prefieren empezar a recolectar mejilla cuanto antes, pues sus miembros están convencidos de que, de este modo, las piedras que se raspen ahora podrán recuperarse y estar nuevamente cargadas de cría cuando llegue la primavera.Pero finalmente se impuso la postura de los técnicos defendida por Marta Villaverde y asumida por entidades como Opmega.