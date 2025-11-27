Arranca el segundo congreso internacional de micología
Está impulsado por Miguel Ángel Delgado
O Grove
El II Congreso Internacional de Micología, impulsado por el experto Miguel Ángel Delgado, arrancó esta tarde en O Grove con una nutrida afluencia de público y la asistencia del presidente de la mancomunidad, David Castro.
La presentación del quinto volumen del Atlas Micológico de O Grove, elaborado por el propio Delgado y con más de 1.700 especies, es uno de los atractivos del congreso, en el que no faltan ponencias científicas, gastronomía, exposiciones y salidas guiadas de observación.
Participan expertos y aficionados tanto españoles como de Japón, Grecia, Francia, Lituania y Portugal, entre otros países.
