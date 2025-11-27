Los armadores de Vilaxoán tienen que solicitar los atraques

Portos de Galicia abre hoy jueves un plazo de 20 días naturales para solicitar una plaza de amarre en el puerto pesquero de Vilaxoán. Los pantalanes están en proceso de reorganización, de ahí que sea necesario, «que todas las embarcaciones que deseen obtener una plaza de amarre, utilicen o no en la actualidad un atraque, soliciten la correspondiente autorización de utilización», según se apunta en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de ayer.

Los titulares de embarcaciones, armadores o consignatarios deben presentar una solicitud a través de la sede electrónica de Portos de Galicia, donde también se enumera la documentación necesaria. Hay plazas en cuatro pantalanes, para barcos de tercera, cuarta y quinta lista.

En el caso de las embarcaciones profesionales para servicio de acuicultura, se deberá presentar un certificado de descargas en el puerto, emitido por la asociación o entidad que las acredite.

En lo que respecta a las embarcaciones de la tercera lista, será necesario acreditar el volumen medio de ventas en lonja durante los 12 últimos meses.

En el anuncio del DOG, se especifica que, «en caso de que exista mayor número de solicitudes que de plazas en la tercera y la cuarta lista, una vez comprobado que las embarcaciones tienen base en el puerto de Vilaxoán y acreditan el mínimo de ventas exigido, se adjudicarán las plazas según el volumen anual de ventas declarado, en orden descendente». En caso de empate entre solicitudes, se le asignaría a la presetada antes.

Portos calcula tener terminada la resolución del expediente en el primer trimestre de 2026.