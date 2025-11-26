Vilanova limita el tráfico por San Miguel a los residentes
La medida fue reclamada por los vecinos para evitar los problemas de tráfico del verano
El Concello de Vilanova ha limitado el tráfico de vehículos en la zona de Currás, A Pantrigueira y San Miguel , limitándolo tan solo a los vecinos de la zona. La medida, que se ha adoptado hace ya algunas semanas, obedece a los problemas de tráfico que tenían los vecinos, especialmente durante el verano, para poder circular con garantías por esa zona. Los propios vecinos se pusieron en contacto con el Concello para que se aplicasen medidas de tráfico que les facilitasen la circulación. El propio Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, justificaba ayer esa decisión en que «han sido los propios vecinos los que nos venían pidiendo una solución, ya que resultaba muy complicado circular con tanto tráfico en un vial tan estrecho como ese».
Suscríbete para seguir leyendo
- El buey irlandés se come al gallego
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- Sancionan a dos policías por no detener a una persona agresiva en el Hospital
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Valientes y emprendedoras a los 50
- Mensaje en un escaparate: clientas de un comercio de Meaño se convierten en modelos «de cuerpos reales» contra la tiranía de las tallas
- Los bateeiros aprovechan el desabastecimiento de mejillón
- Activan el protocolo de acoso escolar en Valga por un conflicto entre menores