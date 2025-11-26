Vilanova limita el tráfico por San Miguel a los residentes

El Concello de Vilanova ha limitado el tráfico de vehículos en la zona de Currás, A Pantrigueira y San Miguel , limitándolo tan solo a los vecinos de la zona. La medida, que se ha adoptado hace ya algunas semanas, obedece a los problemas de tráfico que tenían los vecinos, especialmente durante el verano, para poder circular con garantías por esa zona. Los propios vecinos se pusieron en contacto con el Concello para que se aplicasen medidas de tráfico que les facilitasen la circulación. El propio Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, justificaba ayer esa decisión en que «han sido los propios vecinos los que nos venían pidiendo una solución, ya que resultaba muy complicado circular con tanto tráfico en un vial tan estrecho como ese».