Vilanova desvela con chocolate gratis la atracción navideña sorpresa de este año

El Concello de Vilanova encenderá este domingo, a las 18.00 horas, su alumbrado navideño con una fiesta de chocolate y churros gratis en el Xardín Umbrío, momento en el que también presentará la atracción infantil de este año, toda una tradición en la localidad.

El alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala Nuria Morgade dieron hoy los detalles, invitando a todos los ciudadanos a asistir a esta cita, que será una de las primeras de la programación especial que habrá por estas fechas.

La pieza central de la aldea navideña será un secreto hasta el domingo y la iluminación general del alumbrado estaba estos días en fase final de contratación.

El Concello licitó el suministro de elementos alquilados, su colocación y desmontaje por un montante de 77.000 euros.

Esto incluye diferentes modelos de decoración, como unas 80 unidades de los tradicionales arcos para carreteras; tres letreros; unos 25 motivos luminosos para farolas; la iluminación de cinco fachadas de equipamientos y edificios públicos; 20 unidades de luces para árboles y varios elementos en tres dimensiones, que suelen ser los más populares.

El gran árbol de doce metros ya está instalado y tampoco faltará un gran paquete de regalo, o una bola, y un semicírculo, transitables y de más de cuatro metros; cuatro pirámides de tamaño mediano, varios olmos más pequeños y también se incluye la luz de las casitas.