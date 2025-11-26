Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilanova desvela con chocolate gratis la atracción navideña sorpresa de este año

El Concello encenderá el alumbrado, que contrató por unos 77.000 euros

Una de las atracciones de años anteriores. | Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilanova

El Concello de Vilanova encenderá este domingo, a las 18.00 horas, su alumbrado navideño con una fiesta de chocolate y churros gratis en el Xardín Umbrío, momento en el que también presentará la atracción infantil de este año, toda una tradición en la localidad.

El alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala Nuria Morgade dieron hoy los detalles, invitando a todos los ciudadanos a asistir a esta cita, que será una de las primeras de la programación especial que habrá por estas fechas.

La pieza central de la aldea navideña será un secreto hasta el domingo y la iluminación general del alumbrado estaba estos días en fase final de contratación.

El Concello licitó el suministro de elementos alquilados, su colocación y desmontaje por un montante de 77.000 euros.

Esto incluye diferentes modelos de decoración, como unas 80 unidades de los tradicionales arcos para carreteras; tres letreros; unos 25 motivos luminosos para farolas; la iluminación de cinco fachadas de equipamientos y edificios públicos; 20 unidades de luces para árboles y varios elementos en tres dimensiones, que suelen ser los más populares.

El gran árbol de doce metros ya está instalado y tampoco faltará un gran paquete de regalo, o una bola, y un semicírculo, transitables y de más de cuatro metros; cuatro pirámides de tamaño mediano, varios olmos más pequeños y también se incluye la luz de las casitas.

