Tres ponencias sobre memoria histórica y música, hoy en el Auditorio municipal

La sala de conferencias del Auditorio de Vilagarcía acoge hoy, a partir de las 17.30 horas, el primero de los actos programados dentro de la campaña «50 anos de España en liberdade», impulsada por el Gobierno central en colaboración con Ayuntamientos, como ocurre en Vilagarcía, y otras entidades. Bajo el título «Tres tiempos y memoria», en clara alusión al libro de Mariví Villaverde «Tres tiempos y esperanza», el acto de este miércoles tendrá un componente más local, basado en la revisión del callejero recientemente aprobada. En la actividad de hoy se pronunciarán tres conferencias, a cargo de Marcelino Abuín, Montserrat Fajardo y Daisy Alcalde, y concluirá con la música de Madalena Gamallo e Iván Gulín.