Seage acusa al gobierno bipartito de «pasar» del 25-N

Juan Manuel Vidal Seage, líder del PP de Pontecesures, arremete contra el gobierno bipartito encabezado por la nacionalista Maite Tocino por «dejar totalmente de lado» los actos con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los conservadores denuncian que el Concello «suprimió las concentraciones, la lectura de manifiestos y las actividades transversales abiertas a toda la ciudadanía», lo cual los lleva a exigir al ejecutivo local que rectifique «de inmediato» e implique a la sociedad en esta «lucha común e urgente».

Seage esgrime que «en otros tiempos, en nuestro municipio había manifestos y actividades para todos, la vecindad tomaba la palabra y se defendía la erradicación de la violencia sobre las mujeres, pero esta vez no hubo absolutamente nada, solo un silencio tan incómodo como revelador».

Los populares subrayan que los actos institucionales y participativos del 25-N son «fundamentales» y deben repetirse «de forma insistente» hasta lograr la completa eliminación de la violencia machista.

«Desde el PP de Pontecesures queremos reprochar el abandono, el desinterés y el pasotismo del gobierno local», enfatiza Vidal Seage.