O Salnés forma en lo más demandado por el mercado

L. R.

Cambados

El Programa Integrado de Emprego de O Salnés inició un curso de manejo de maquinaria pesada ante la carencia de perfiles de este tipo durante los sondeos que hacen en el mercado laboral. De hecho, tiene convenios con empresas para que el alumando –15– pueda realizar prácticas para una posible integración posterior en sus plantillas.

