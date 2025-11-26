La Xunta renueva su compromiso con el comercio local en Cambados

El delegado territorial de la Xunta Agustín Reguera visitó hoy la tienda Parruliños de Cambados como una de las beneficiarias de las ayudas autonómicas para impulsar la innovación y la sostenibilidad del comercio local y artesanal.

Un total de 11.000 euros que destinó a mejorar su presencia digital y explorar nuevas formas de negocio.