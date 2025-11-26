Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
Las fuerzas de seguridad han desplegado este miércoles una nueva operación antidroga en O Salnés. Desde esta mañana se están produciendo registros en Vilanova de Arousa y en O Salnés.
En los últimos meses han sido varios los operativos contra el tráfico de estupefacientes en la comarca, tanto de gran escala —como uno relacionado con alijo de 4.000 kilos de cocaína— como otros de dimensiones más modestas, como el último, hace solo dos semanas, en el que se incautaron de seis kilos de la misma sustancia.
