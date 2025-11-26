Pichi, recibido con honores por enfermos de alzhéimer y familiares

Juan Prieto Cacabelos, el solidario ciclista grovense al que todos conocen como Pichi, ha sido recibido por todo lo alto tras su último reto: 2.300 kilómetros dando pedales por Corea del Sur para visibilizar la enfermedad de Alzhéimer y recaudar fondos con los que ayudar tanto a los afectados como a sus familiares.

Tras su regreso de la república coreana visitó la sede en O Grove de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afasal), que es la beneficiaria de esta nueva ación solidaria. Y el viernes hará lo propio en la sede de la misma entidad en Vilagarcía.

Los usuarios y trabajadores de Afasal los recibieron con abrazos y pancartas, a lo que Pichi respondió ofreciéndoles las medallas que le entregaron los coreanos por completar la Ruta de los Cuatro Ríos, el carril bici más grande del mundo.