Pichi, recibido con honores por enfermos de alzhéimer y familiares
El solidario ciclista visita las sedes de Afasal en O Grove y Vilagarcía
M. Méndez
Juan Prieto Cacabelos, el solidario ciclista grovense al que todos conocen como Pichi, ha sido recibido por todo lo alto tras su último reto: 2.300 kilómetros dando pedales por Corea del Sur para visibilizar la enfermedad de Alzhéimer y recaudar fondos con los que ayudar tanto a los afectados como a sus familiares.
Tras su regreso de la república coreana visitó la sede en O Grove de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afasal), que es la beneficiaria de esta nueva ación solidaria. Y el viernes hará lo propio en la sede de la misma entidad en Vilagarcía.
Los usuarios y trabajadores de Afasal los recibieron con abrazos y pancartas, a lo que Pichi respondió ofreciéndoles las medallas que le entregaron los coreanos por completar la Ruta de los Cuatro Ríos, el carril bici más grande del mundo.
