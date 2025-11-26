La oposición afea a Castro un presupuesto que «llega tarde»

Ribadumia ya tiene nuevo presupuesto para este ejercicio, aunque el grupo de gobierno, que respaldó con sus votos el documento, se ha encontrado con una feroz crítica por parte de dos de los grupos de la oposición, Somos Ribadumia y el PSOE, que consideran que esta propuesta económica llega «tarde y mal», justo cuando se deberían estar debatiendo los presupuestos del próximo ejercicio.

El PSOE denunció ayer como «insólito y políticamente inaceptable» que el gobierno local presentase a 24 de noviembre los presupuestos para este ejercicio, una decisión que confirmaría para la formación que lidera Javier Mougán que existe «un problema estructural de falta de planificación, descoordinación, que se viene arrastrando durante todo el mandato». Para Mougán, este documento no estaría pensado para orientar el futuro del municipio, sino que se trataría «de un trámite político para disimular un año de atraso; llevamos tres años funcionando a remolque, a base de remanentes y modificaciones, por lo que no es un problema administrativo, sino político».

Los socialistas denuncian que la memoria presupuestaria «no ofrece información clara sobre las prioridades ni sobre la planificación municipal, limitándose a recoger conceptos genéricos mal justificados mientras se incrementa el gasto estructural en cerca de 900.000 euros sin explicar de qué forma se va a mantener en el futuro». Mougán recuerda que fue el gobierno de David Castro «el que dejó caducar una modificación de crédito demás de 800.000 euros por no resolver una alegación en plazo y tratar de justificarlo el error propio diciendo que también pudo pasar antes es un argumento bastante pobre». Concluye Mougán asegurando que «este presupuesto no es útil ni actualizado, sino el reflejo de un gobierno que improvisa y llega tarde a todo».

Por su parte, Somos Ribadumia remarcó el hecho de que un gobierno con mayoría absoluta «sea incapaz de aprobar en tiempo y forma el presupuesto, siendo el documento más importante para un concello». Desde la formación que lidera Sergio Soutelo resumen el pleno como «enlameado por la actitud del grupo de gobierno, convirtiendo el pleno en una feria y con un comportamiento impropio de un partido serio y sensato». En el fondo de la cuestión también insistieron en que se han disparado los gastos de la Festa do Tinto, de eventos deportivos y «se han subido los salarios de los tres liberados, algo ilegal e indigno, mientras se congelan las ayudas a colectivos y entidades deportivas, culturales y sociales».

Somos advierte de que estudiará la impugnación del documento y, ante lo que considera un «desastre», pide la dimisión de la concejala de Contas, Vanesa Jorge, remarcando que «probablemente no haya una concejala con tanta experiencia en la gestión económica de un Concello como ella, por eso es inadmisible su gestión».