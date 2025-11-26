O Salnés tiene dos alcaldes entre los quince mejor pagados de Galicia

Dos alcaldes de O Salnés están entre los 15 mejor pagados de Galicia. Se trata de los de Vilanova, Gonzalo Durán, y Sanxenxo, Telmo Martín, ambos del PP. Más en concreto, Gonzalo Durán ingresó el año pasado 59.241 euros, lo que lo sitúa como el décimo que más cobra de toda la comunidad autónoma. En el caso de Telmo Martín, ingresó el pasado curso 57.600 euros, la decimotercera mayor retribución de Galicia. Eso sí, en el caso del regidor de Sanxenxo, figura que su dedicación al Concello es parcial, cuando la práctica totalidad de alcaldes que cobran más que él tienen dedicación exclusiva.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública publicó ayer los datos del sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) correspondientes a los ingresos obtenidos por los cargos públicos durante el año 2024. En esta lista figuran alcaldes de toda España, presidentes de las diputaciones y de las autonomías.

En Galicia, el alcalde que más cobra es el de Vigo, Abel Caballero (PSOE), que el año pasado ingresó 78.200 euros brutos. También superan los 75.000 euros los regidores de Ourense -que no envió los datos al sistema ISPA-, Lugo y A Coruña. Otros regidores que ganan más que los de O Salnés son los de Marín, A Estrada, Ames y Arteixo.

En O Salnés, el alcalde que más cobra es Gonzalo Durán. El curso pasado ingresó 59.241 euros brutos por su dedicación exclusiva, lo que supone catorce pagas de 4.231 euros cada una. Por su parte, Telmo Martín gana unos 4.100 euros brutos al mes por una dedicación parcial, lo que supone un total anual de 57.600 euros.

Tras ellos, el tercer mejor sueldo de la comarca es el del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela (PSOE), que declaró al sistema ISPA haber percibido el año pasado 51.200 euros brutos. Esto supone 14 pagas de 3.660 euros. La percepción de Varela se incrementó el año pasado un 17 por ciento con respecto a 2023, pues ese año había declarado 43.750 euros, unos 7.400 menos que en 2024.

Según la población

Los salarios de los alcaldes están regulados por ley, de modo que no pueden exceder una determinada cifra según los habitantes de cada municipio. En el caso de los ayuntamientos de entre 10.000 y 20.000 empadronados, por ejemplo, el salario máximo permitido para los regidores ronda los 59.000 euros, mientras que en las poblaciones de entre 20.000 y 50.000, pueden ingresar como máximo 63.900 euros.

De este modo, Gonzalo Durán y Telmo Martín cobran prácticamente lo máximo que les permite la ley (en torno a 59.000 euros), mientras que Alberto Varela ingresó el año pasado 12.700 euros menos de los que podría haber ganado por ley. En España, el alcalde mejor pagado es el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), que en 2024 ganó 110.700 euros.

Los demás municipios

El alcalde de Cambados, Samuel Lago (PSOE) sumó el año pasado 41.850 euros; en este caso no se puede realizar una comparativa exacta con 2023, dado que ese año el Ayuntamiento no remitió los datos a la ISPA.

El socialista José Cacabelos, alcalde de O Grove, ingresó el año pasado 50.470 euros. En este caso, se da la circunstancia de que ganó menos que en 2023, pues ese año había cobrado del Concello algo más de 51.250 euros.

Las retribuciones de la Alcaldía de A Illa también fueron menores el año pasado que en 2023. Ese año hubo elecciones municipales, y durante el primer semestre ejerció como alcalde Carlos Iglesias, y durante el segundo su compañero de partido, Luis Arosa (PSOE). Entre ambos, ganaron ese año casi 36.300 euros; sin embargo, Arosa ingresó en 2024 solo 35.131 euros.

Sí han ganado más los alcaldes de Meaño y Meis. El primero, Carlos Viéitez (PP), obtuvo de la Alcaldía 42.000 euros brutos (casi 5.000 más que en 2023); mientras, la socialista Marta Giráldez ganó 28.400 euros por una dedicación parcial al Ayuntamiento de Meis, lo que supone 4.000 euros más que el ejercicio anterior.

Maite Tocino, de Pontecesures (BNG), cobró del Ayuntamiento 36.700 euros. José María Bello Maneiro (PP, alcalde de Valga) declaró por su parte unos ingresos de 15.000 euros (en 2023 habían sido 9.600). En su caso, Bello Maneiro ya está jubilado, por lo que a efectos de la ISPA figura como que no tiene dedicación al Concello.

Finalmente, Catoira y Ribadumia están entre los 37 municipios de Galicia que no mandaron sus datos al Ministerio, lo que significa el 12 por ciento del total. En cualquier caso, en el pleno de Catoira se aprobó una retribución de 44.500 euros brutos anuales para Xoán Castaño (BNG), y en el de Ribadumia se le asignaron 28.500 euros a David Castro (PP), en concepto de dedicación parcial.