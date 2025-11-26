Monólogo de Federico Pérez en Rubiáns
La asociación de vecinos O Souto, de Rubiáns, celebra este fin de semana una nueva velada de humor. En esta ocasión, el monólogo corre a cargo de Federico Pérez, que actuará en el centro cultural el sábado, día 29, a partir de las 21.30 horas. La entrada cuesta 10 euros para los socios de O Souto, y 12 para quienes no lo sean. Pueden adquirirse en el centro cultural, en Moto Bazar, de Vilagarcía, y a través de la asociación.
