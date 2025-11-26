Manifestación del servicio de limpieza del Hospital do Salnés
El equipo de limpieza del Hospital do Salnés protagonizó ayer una nueva jornada de huelga parcial en su lucha por conseguir las mismas condiciones laborales y salariales que sus compañeras de los hospitales de referencia, como los de Pontevedra o Santiago. Apoyadas por el sindicato CIG, las trabajadoras realizaron una manifestación en torno al centro sanitario. Si el conflicto no se encauza, la huelga será a tiempo completo desde enero.
