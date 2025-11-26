La línea ro-ro impulsa el tráfico en el Puerto de Vilagarcía

El Puerto de Vilagarcía mantiene la tendencia interanual positiva en cuanto a tráficos, según el balance remitido ayer por Puertos del Estado. Así, entre enero y el 31 de octubre pasaron por la rada arousana 1,3 millones de toneladas de diferentes tipos de mercancías, lo que supone un 8 por ciento más que en el mismo periodo de 2024.

Se da la circunstancia de que el Puerto de Vilagarcía es el gallego que más está creciendo en tráficos (porcentualmente), puesto que el de Ferrol creció un 2,5 por ciento, y el de Vigo, un 0,1. Los de Marín y A Coruña perdieron tráficos en ambos casos.

Las buenas cifras del Puerto de Vilagarcía este año se deben en gran medida a la puesta en servicio de la línea ro-ro operada desde mayo de este año por tres empresas, entre ellas la consignataria P & J Carrasco, y que ha movido ya 121.600 toneladas.