Intoxicado por el humo de un incendio un hombre en Vilagarcía

Un hombre de 35 años resultó herido por intoxicación con humo a última hora de este martes en un incendio declarado en su piso, en la calle Doutor Tourón, en el centro de Vilagarcía.

El Servicio de Emerxencias, los Bomberos y la Policía Local habían sido movilizados poco antes de las ocho de la tarde por un incendio en el restaurante O Ruedo, situado en las inmediaciones de O Ramal. Los agentes de la Policía, de hecho, estaban velando por la seguridad de la manifestación del 25-N de la asociación O Soño de Lilith cuando fueron requeridos para acudir al incendio.

El incendio había empezado en la cocina del asador, y de ahí el humo pasó a todo el edificio. El fuego había empezado en la extracción de gases de la zona de la parrilla, y de ahí se propagó por el conducto, afectando al extractor, las tuberías de agua y los cables de electricidad.

El personal de emergencias todavía estaba trabajando en este incendio, recogiendo el material, cuando recibieron la llamada por el fuego en Doutor Tourón. La alerta del 112 Galicia es que estaba ardiendo un sofá.

Al llegar al punto, los servicios de emergencias vieron que el fuego había sido controlado por un particular mediante un extintor polivalente. De este modo, se aplicó agua para enfriar puntos calientes y se ventiló la vivienda y el edificio, pues el humo se había extendido a zonas comunes.

El Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía cree que el fuego empezó en un calefactor, afectando las llamas al sofá y la pared, y viéndose dañada por humo el resto de la casa. En este incendio resultó herido el hombre de 35 años, por intoxicación por humo.