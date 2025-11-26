Infraestruturas saca a licitación los enlaces que dan salida al Camiño Francés

La titular de Vivenda y Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó ayer el Camiño Francés de Vilanova a su paso por la parroquia de Baión. En ese punto, la Consellería va a invertir más de 900.000 euros en la conexión de este vial, salido de la concentración parcelaria, con las carreteras autonómicas PO-531 y PO-301, en el Concello de Vilanova.

La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recogía ayer la licitación de esta obra y establece un plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 14 de enero. La Xunta trabaja con el objetivo de adjudicar cuanto antes estos trabajos para poder iniciarlos en el próximo 2026. El desarrollo de la actuación tiene un plazo de ejecución de 12 meses.

Se trata de obras en dos puntos distintos, ubicados en los extremos del vial. En Ponte Arnelas se conectará un ramal con la glorieta de enlace con la PO-301, que también se remodelará con esta actuación, mientras que en Baión se ejecutará una nueva glorieta para enlazar con la PO-531. De esta forma, se aprovechará el potencial de este vial de casi 5 kilómetros, ya que hasta ahora no estaba resuelta esa comunicación de forma directa y segura en esos puntos.

La intervención incluye la construcción de una nueva glorieta en Baión y la remodelación de otra en Ponte Arnelas, además de los ramales de acceso correspondientes. Allegue destacó que esta actuación va a proporcionar funcionalidad al vial, también como alternativa a la carretera provincial de Baión-András, evitando el paso por los núcleos urbanos. Indicó también que también refuerza la seguridad de conductores y peatones, disminuirá el tráfico en la carretera provincial, con el consecuente beneficio para los usuarios.