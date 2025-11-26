Indignación vecinal en Fontecarmoa por el ansiado asfaltado de su calle

La reposición del firme en la calle Fontecarmoa era, sin duda, una de las obras más demandadas por los vecinos y una de las mejoras más urgentes y necesarias de Vilagarcía de Arousa en lo que a infraestructuras viarias se refiere.

A pesar de ser una de las carreteras más transitadas presentaba un estado tan precario que no solo causaba molestias a los conductores, peatones y residentes, sino que generaba importantes daños en los vehículos que osaban transitar por ese lugar.

De ahí que los usuarios habituales y los allí residentes aplaudan y agradezcan la actuación acometida esta mañana por la empresa contratada por el Concello de Vilagarcía, ya que se procedió a la renovación de la capa de rodadura entre las inmediaciones del instituto y la rotonda situada en la circunvalación que da acceso al Puerto de Vilagarcía.

La calle estuvo cortada entre la rotonda del vial del Pueto y el instituto. / FdV

Pero no todo fue satisfacción y agradecimientos, sino que los vecinos de Fontecarmoa también se mostraron indignados con la forma de proceder, ya que «se cortó todo el tramo para acometer las obras sin que nos avisaran previamente».

Lo que sucedió fue que «algunos vecinos nos encontramos con que no podíamos salir del gararaje, mientras que otros no podían regresar a sus casas», ya que la maquinaria pesada y los operarios encargados de la reposición del aglomerado asfáltico «bloquearon por completo el paso».

Muy molestos por ello, esgrimen los vecinos que el gobierno de Vilagarcía «tenía que haber anunciado en tiempo y forma la ejecución de esta obra y la necesidad de introducir restricciones viarias, ya que de ese modos los vecinos habríamos podido organizarnos en lugar de quedar atrapados en nuestras propias casas o sin poder volver a ellas».