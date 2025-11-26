A Illa convertirá en una plaza pública los terrenos de la Sareb en Castelao

El Concello de A Illa convertirá el área de reparto 13A, situada entre las calles Castelao, travesía do Cantiño II y paseo do Cantiño en una plaza pública de 1.200 metros cuadrados de superficie. Para ello, A Illa va a expropiar los terrenos, la única vía legal que le queda para hacerse con esos terrenos tras dos décadas de parálisis y la constatación técnica de la falta de viabilidad en el desarrollo de esa área de reparto que, en la actualidad, está en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Para sacar adelante esta iniciativa, el Concello cuenta con un informe técnico municipal que avala la decisión y en el que se recuerda que esta área de reparto fue incluida en el PXOM para ser desarrollada bajo un sistema de concierto, que implicaba la colaboración entre la administración municipal y los propietarios.

Sin embargo, los propietarios no ejecutaron las previsiones, a lo que se sumó un golpe llegado desde la Xunta en 2007, cuando desestimó la Modificación Puntual Número 2, lo que supuso que la vía anterior estaba agotada. Esa modificación fue rechazada porque incumplía los estándares de la Lei do Solo y no era viable para resolver las deficiencias técnicas del área, algo que confirmó la necesidad de buscar otro tipo de desarrollo urbanístico, sobre todo después de que los servicios técnicos municipales confirmasen la inviabilidad de su desarrollo.

Es por ello, explica el alcalde, Luis Arosa, que se ha optado por cambiar el sistema y expropiar estos terrenos, «la única alternativa técnica viable para el desarrollo del área. La medida, entiende Arosa, permitirá al Concello tomar las riendas del proceso, garantizando que el resultado final sea «un espacio de calidad y al servicio». La intención pasa por crear una plaza pública y ordenar el estacionamiento de vehículos en ese lugar al no poder sacar adelante ningún tipo de edificación debido a las incompatibilidades que posee, por lo que el Concello ha optado por esta vía como mejor solución.