Espectacular despliegue de la Guardia Civil en diferentes puntos de la provincia

Decenas de vehículos y agentes fuertemente armados protagonizaron esta mañana un espectacular despliegue en diferentes puntos de la provincia. Tanto que ha despertado enorme expectación y ha llevado a muchos ciudadanos a pensar que estaba en marcha algún tipo de operación antidroga o antiterrorista.

«Hay una docena de coches y multitud de agentes cubriendo todas las entradas y salidas del polígono industrial de Sanxenxo», alertaban algunos ciudadanos a media mañana.

«Están los guardias con ametralladoras en Curro y en la rotonda de Ribadumia que accede a la Autovía do Salnés, donde también los hay subidos a los pasos elevados», apostillaban otros.

Son solo algunos de los testimonios que pudieron escucharse sobre este llamativo despliegue del instituto armado que, si bien no ha trascendido oficialmente, parece haberse limitado a ejercicios de preparación táctica sobre escenarios reales, de ahí lo ocurrido en las calles del parque empresarial y diferentes carreteras de la provincia.