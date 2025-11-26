La deuda municipal con proveedores se dispara y roza los 11 millones de euros

La deuda de los Ayuntamientos de O Salnés y Ullán con sus proveedores se disparó durante el pasado verano. Así lo revela el informe trimestral del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMPP), publicado ayer por el Ministerio de Hacienda. Así, los 11 municipios de Arousa que remiten sus datos al Ministerio -A Illa no lo hace-, acumulaban a 30 de septiembre una deuda de casi 10,9 millones de euros con sus proveedores, entre los que se encuentran las empresas que les hacen obras, las que les proporcionan suministros (desde combustible o energía eléctrica hasta papel) y las que les prestan servicios, como compañías de teatro o firmas de ocio y tiempo libre.

El Ministerio de Hacienda publica cada tres meses las deudas de los municipios con las empresas. En el caso de los de O Salnés y Ullán, las cifras se dispararon durante el pasado verano. Así, los Ayuntamientos cerraron el primer semestre del año con una deuda conjunta de 7,4 millones de euros, sin contar a Catoira, que no remitió los datos ese trimestre. Sin embargo, esa cifra se ha disparado ahora hasta casi 11 millones.

Además, la deuda registrada en este tercer trimestre de 2025 es también muy superior a la del mismo periodo de 2024. Hace un año, los Concellos arousanos tenían en el cajón facturas sin pagar por valor de 9,6 millones de euros, un millón menos que ahora.

Otro dato negativo es el que hace referencia al periodo medio de pago (PMPP), que según la Ley de Morosidad no puede exceder los 30 días desde la entrada de la factura por registro. Pero en la práctica, casi la mitad de los municipios arousanos incumplen esta norma y pagan los servicios, obras o suministros con más demora, lo que supone un perjuicio para las empresas, sobre todo para aquellas con más dificultades para acceder a liquidez.

Catoira y Vilanova son los dos municipios que más tardan en pagar. En el caso de Catoira, su periodo medio de pago a proveedores (PMPP) fue de 225 días (casi ocho meses) entre julio y septiembre pasados. En Vilanova, el abono de las liquidaciones se retrasó algo más de tres meses (105 días), una cifra solo ligeramente superior a la de Ribadumia (99 días).

También incumplieron los plazos establecidos por la Ley de Morosidad la Mancomunidade do Salnés (61 días); y los Ayuntamientos de Cambados (58 días), y Valga (47 días).

En cambio, los más cumplidores han sido Meaño y Meis, que por término general pagan las facturas dos días después de registradas. También son buenos los datos de Pontecesures (11 días), Sanxenxo (16 días), O Grove (20 días), y Vilagarcía (22 días).

En lo que respecta a las cantidades pendientes de abonar por los municipios a 30 de septiembre, encabeza la relación Vilanova, con 1.800.000 euros, y le siguen Valga (1.750.000 euros), Vilagarcía (1.600.000 euros), y Catoira (1.250.000). Los que tienen menos impagos pendientes son Meaño (figura con cero euros de deuda), Pontecesures (2.600 euros) y Meis (33.000 euros).