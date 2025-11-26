Desestiman otro recurso en el caso del médico muerto en Silgar

El hombre investigado por la muerte del médico coruñés Juan Tábara, en abril de 2022, en la playa de Silgar, sigue litigando para que su procesamiento no se siga por el procedimiento del jurado popular y por homicidio doloso.

Así las cosas, la Audiencia de Pontevedra desestimó recientemente un nuevo recurso que interpuso contra el acuerdo del juzgado instructor de seguir este procedimiento, así como de recabar una serie de informes y testimonios.

El tribunal provincial ratifica esta decisión frente a las pretensiones de sobreseimiento del hombre, que pilotaba la lancha que arrolló al oftalmólogo cuando nadaba con un amigo y que falleció en el acto debido a los profundos cortes que sufrió en el tórax y el abdomen.

En su sentencia, señala que el relato de los hechos indiciarios que recoge el instructor «solo pueden calificarse como constitutivos de un delito de homicidio, incorporando una descripción de la conducta del investigado que, de resultar probada, implicaría la existencia de dolo eventual, lo que descarta la posibilidad de sobreseimiento».

Es más, indica que en este momento procesal «no aparece motivo alguno para descartar definitivamente tal calificación y que será, precisamente» con la práctica de las diligencias también contempladas en el auto recurrido, cuando el juez «cuente con elementos definitivos para pronunciarse sobre el sobreseimiento o la apertura del juicio oral».

En concreto, solicitó el informe pericial de la Guardia Civil sobre las condiciones de navegación del piloto, que hiciera uno nuevo sobre distancias de barcos de recreo; que la Federación de Motonáutica indicase los requisitos para obtener la licencia de piloto internacional que, presuntamente, tenía el acusado; la declaración de su copiloto y otras cuestiones.

La Audiencia también rechazó su pretensión de quitar de los hechos la referencia al posible consumo de cocaína ese día. Dio positivo en la prueba de drogas, pero su defensa asegura que esta circunstancia «ya ha quedado definitivamente desmentida».