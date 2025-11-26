«La culpa de ser mujer», un libro por la superación

Tras escuchar las «confesiones» de una veintena de mujeres de A Coruña, Vigo, O Grove y otros puntos de Galicia, Antonio Puentes Italiani creó «La culpa de ser mujer», un libro que no deja de sorprender, pues transmite con todo lujo de detalle historias reales e íntimas que resultan tan enternecedoras como desgarradoras y, en algunos casos, aterradoras.

Testimonios de «mujeres –y algunos hombres– muy valientes que se atrevieron a contarme sus experiencias y las de sus antepasados», mostrando así diferentes modos de afrontar las adversidades y «superar todo tipo de situaciones», explica el autor.

Así pudieron comprobarlo hace días las asistentes al club de lectura «Café con libro», que promueve el Concello de O Grove. Y así pueden constatarlo aquellos que tengan en sus manos esta obra de 22 capítulos que describe «los aspectos más relevantes del caminar de muchas mujeres, así como su lucha por la superación en busca de la felicidad».

Asistentes al club de lectura «Café con libro», que promueve el Concello de O Grove. / Paco Luna

Mujeres sin infancia y sin amor, víctimas de todo tipo de abusos o afligidas por la partida de un ser querido que protagonizan este homenaje literario a la constancia y la perseverancia «ante la adversidad y la discriminación».

Una especie de guía para buscar «una vida plena» que, a la postre, puede ayudar «a que muchas personas, independientemente de la etapa de la vida por la que estén atravesando, encuentren una luz al final del camino».

De todo ello se habló en el citado club de lectura grovense, donde quedó claro que «La culpa de ser mujer» destaca por la manera que tiene el autor de abordar y describir los sentimientos de las protagonistas, tratando de «llegar directamente al corazón que está ávido de respuestas para poder definir e interpretar las emociones más profundas del alma».

Dos mujeres observan la portada del libro. / Paco Luna

La que es primera obra firmada del escritor vigués afincado en O Grove –las anteriores fueron elaboradas bajo seudónimo– recupera testimonios recogidos a finales del siglo XIX y principios del XX «para contar la vida de las mujeres gallegas que, entre fábricas y hogares llenos de violencia, se apoyaban entre ellas para sobrevivir», relata el propio Antonio Italiani.

Inspirado en su literata de cabecera, Emilia Pardo Bazán, a la que incluso dedica un capítulo en el que resalta «su carácter luchador y todo lo que hizo por A Toxa y O Grove», Italiani mezcla realidad y ficción «para rendir homenaje a una resistencia tantas veces silenciada» protagonizada por esas mujeres que pueden llegar a sentirse culpables por el mero hecho de ser mujeres.

Así lo avanzaba ya hace dos meses en FARO DE VIGO, cuando presentaba su libro a través de una entrevista en la que resaltaba que su intención con esta obra es trasladar a la sociedad «la lucha de unas mujeres que querían salir adelante y que sufrían golpes delante de sus hijos pero se sentían obligadas a callar y sonreír».

Cuenta, también la historia de unas niñas que querían estudiar y formarse, pero que no podían hacerlo porque debían ir a trabajar a las fábricas de salazón, «donde se dejaban los dedos».

Un momento de la charla con el autor en el Biblioteca de O Grove. / Paco Luna

Entre esos relatos, el autor destaca el referido a una niña grovense de unos 15 años de edad que cuando llegó a Vigo, en aquella época con 24.000 habitantes, se asustó al ver lo grande que era la ciudad olívica.

Como también resalta el capítulo dedicado a la creación del primer hospicio para la acogida de personas humildes «que estaban totalmente tiradas en la calle».

En definitiva, que con este libro «te reirás, te enfadarás, conocerás a personajes maravillosos y a tipos infames, pues no hace falta viajar por los cinco continentes para encontrar el dolor y el sacrificio por el que pasaron y pasan muchas mujeres», proclama el escritor antes de asegurar que su obra «deja ver cuánta maldad esconden algunos personajes amparados por su estatus social».

Algo muy apropiado en una localidad como Grove, donde el señor feudal conocido como O Meco causó mucho de ese dolor antes de acabar siendo ajusticiado y convirtiéndose en parte de la historia de este pueblo arousano en el que Antonio Puentes Italiani está plenamente integrado desde hace décadas.