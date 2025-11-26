Cuenta atrás para el Belén Artesanal en Movimiento de Valga

En Valga ya casi está todo a punto para estrenar, el domingo a las 17.30 horas, su tradicional Belén Artesanal en Movimiento, declarado de Interés Turístico de Galicia y visitado en cada edición por decenas de miles de personas; unas 45.000 en la última.

Los integrantes de la asociación Amigos do Belén, la encargada de hacer realidad esta composición artística que celebra su 30 aniversario y mezcla las típicas escenas navideñas de cualquier Nacimiento con imágenes propias de la más rabiosa actualidad, se emplean a fondo para completar el montaje, que como cada año incluirá importantes sorpresas y podrá visitarse de forma totalmente gratuita.

Los promotores y el Concello de Valga ya avanzan que «quien haga un repaso mental de los principales acontecimientos políticos, sociales, culturales, deportivos y sociales el último año acertará muchas de las nuevas escenas que aparecerán en el Belén, y que hasta su inauguración serán el secreto mejor guardado».

Así es el belén de Valga: la guerra de Ucrania, la muerte de Isabel II y Tanxugueiras, entre otros protagonistas / Iñaki Abella

Funcionará, como es habitual, en el local habilitado al efecto en la parroquia de Campaña, a las puertas de la factoría de Extrugasa. Y podrá visitarse hasta el 11 de enero de lunes a viernes, entre las 17.30 y las 20.30 horas, así como los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Junto a la exposición del Belén propiamente dicha se organizarán actividades como la Tómbola Benéfica, que recaudará fondos para la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que dirige el doctor Ángel Carracedo.

Tendrá lugar el 20 de diciembre a las puertas del propio Belén Artesanal y se repartirán todo tipo de objetos donados por vecinos, casas comerciales y empresas de todo tipo, las cuales pueden seguir aportando artículos hasta el día del sorteo.

El alcalde, José María Bello Maneiro, y el concejal de Cultura, Pedro Calvo, cumplieron ya con la tradición y, en vísperas del estreno, acudieron al local de Campaña en el que trabajan los miembros de la asociación Amigos do Belén para agradecerles su entrega, animarlos en la recta final de los preparativos y ver de cerca la ya avanzada evolución del montaje iniciado el mes pasado.

Bello Maneiro y Pedro Calvo se muestran convencidos de que, gracias a esta composición, «Valga volverá a ser un referente de la Navidad en Galicia».