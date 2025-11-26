Comienzan las rutas de envejecimiento activo para los valgueses

El Concello de Valga ha puesto en marcha una nueva actividad de su Programa de Envejecimiento Activo. Se trata de las ya populares «andainas», es decir, rutas de senderismo con las que descubrir cada rincón de la localidad.

La primera de ellas se celebró con un recorrido circular con salida y llegada en el Auditorio Municipal, discurriendo por espacios coma las lagunas de Porto Piñeiro –futuro parque acuático– y Mina Mercedes.

El gobierno aclara que estas caminatas «recorrerán distintas zonas de Valga para mostrar a los vecinos nuestro patrimonio y promover el bienestar físico y emocional de los participantes».

Los mismo que en la primera ruta recibieron como regalo una mochila, una toalla y un chaleco reflectante con el que se conmemora el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres (25-N).