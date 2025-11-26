Comienzan las rutas de envejecimiento activo para los valgueses
Sirven para mostrar el patrimonio y promover el bienestar físico y emocional
M. Méndez
El Concello de Valga ha puesto en marcha una nueva actividad de su Programa de Envejecimiento Activo. Se trata de las ya populares «andainas», es decir, rutas de senderismo con las que descubrir cada rincón de la localidad.
La primera de ellas se celebró con un recorrido circular con salida y llegada en el Auditorio Municipal, discurriendo por espacios coma las lagunas de Porto Piñeiro –futuro parque acuático– y Mina Mercedes.
El gobierno aclara que estas caminatas «recorrerán distintas zonas de Valga para mostrar a los vecinos nuestro patrimonio y promover el bienestar físico y emocional de los participantes».
Los mismo que en la primera ruta recibieron como regalo una mochila, una toalla y un chaleco reflectante con el que se conmemora el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres (25-N).
- El buey irlandés se come al gallego
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Sancionan a dos policías por no detener a una persona agresiva en el Hospital
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- Valientes y emprendedoras a los 50
- Mensaje en un escaparate: clientas de un comercio de Meaño se convierten en modelos «de cuerpos reales» contra la tiranía de las tallas
- Los bateeiros aprovechan el desabastecimiento de mejillón
- Un narco vilanovés, entre los diez fugitivos más buscados de España