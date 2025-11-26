Catoira gana un recurso contra la cobertura de la secretaría
Castaño acusa al promotor, el exalcalde, de «torpedear al Concello, únicamente por rencor»
L. R.
El Concello de Catoira asegura que la Justicia ha desestimado de manera «íntegra» un recurso del exalcalde Alberto García contra las bases del concurso abierto para cubrir la plaza de Secretaría-Intervención.
Según el actual regidor, Xoán Castaño, destaca que el complemento para el puesto «fue aprobado correctamente y que en ningún caso se produjo indefensión»; que los méritos específicos que pedían «estaban motivados» y que «el tribunal también era correcto», resumió.
En su opinión, con este recurso y otras acciones, el socialista «quiere paralizar y bloquear» el funcionamiento del Ayuntamiento ya que sin la cobertura de este puesto, habría «serías dificultades para realizar cualquier actividad, inversión o gestión», afirmó.
Es más, le acusa de estar poniendo «denuncias sin fundamento contra acciones municipales» y de manera «constante (...), únicamente por el resentimiento, odio y rencor al pueblo de Catoira. No le cabe en la cabeza que le retirase su apoyo –García gobernó durante varias décadas– e intenta por todos los medios poner palos en las ruedas».
Castaño aseguró a que su gobierno «no le afecta», porque confían en su proceder, aunque lamenta tener que «gastar medios y recursos humanos para defender la legalidad de sus actuaciones».
Suscríbete para seguir leyendo
- El buey irlandés se come al gallego
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Sancionan a dos policías por no detener a una persona agresiva en el Hospital
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- Valientes y emprendedoras a los 50
- Mensaje en un escaparate: clientas de un comercio de Meaño se convierten en modelos «de cuerpos reales» contra la tiranía de las tallas
- Los bateeiros aprovechan el desabastecimiento de mejillón