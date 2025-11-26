Campaña de Nadal con 40 cestas de navidad y 3.000 euros

La Asociación de Empresarios de A Illa (AEI) ha puesto en marcha su tradicional campaña de Navidad con sorteos, premios e incentivos para comprar en el comercio local. Así la campaña incluye dos grandes sorteos de 40 cestas de Navidad y de 3.000 euros en cheques regalo para gastar en los establecimientos asociados.

El sorteo de las cestas se celebrará el próximo 20 de diciembre y podrán ser recogidas el día 23 en el salón de plenos, mientras que los 3.000 euros se sortearán una vez finalizadas las fiestas. Serán tres cheques de 500, otros tantos de 200 y 9 de 100. Desde la AEI recuerdan que todas las personas que compren en el comercio local recibirán rifas para participar en ambos sorteos. La iniciativa, que busca dinamizar el comercio local, cuenta con el respaldo del Concello.