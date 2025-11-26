Augas y Ravella revisan el plan de riadas en O Con

Augas de Galicia ha instalado una estación de aforo en el embalse de O Con, e insta al Ayuntamiento de Vilagarcía a que defina los niveles de volumen de agua a partir de los cuales existen riesgos de avenidas e inundaciones. La administración local, a su vez, avisará a los servicios de emergencias para que hagan sus propuestas y se las remitan a la Xunta de Galicia.

Entre este año y el pasado, Augas instaló medio centenar de nuevas estaciones de aforo, unas instalaciones que miden el caudal de agua que entra y sale de ellas y que son fundamentales para la gestión ordinaria y extraordinaria (sequías o inundaciones) de los recursos hídricos.

Una de estas estaciones se ubica en el embalse de O Con, localizado en Castroagudín. Estos puntos de control tienen que tener niveles de aviso, de modo que una vez estos se hayan rebasado, se activen los protocolos de emergencia y protección civil. Desde Augas de Galicia se ha remitido una propuesta a Ravella para que la analice, según la cual a partir de 0,870 metros de altura de agua en la estación de aforo hay que activar el seguimiento. A partir de 1,099 metros se activa la prealerta, puesto que ya son previsibles inundaciones y desbordamientos en carreteras secundarias o paseos fluviales. En un tercer nivel, por encima de 1,366 metros de agua, ya son posibles las inundaciones severas en edificios públicos y privados. El mismo informe de Augas de Galicia señala que el año pasado se alcanzó la prealerta el 16 de octubre.