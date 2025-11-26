Alumnos del Arealonga visitan la sede del Parque Nacional das Illas Atlánticas
A.M.
Cuarenta alumnos de cuarto curso de Primaria del colegio Arealonga, de Vilagarcía, visitaron ayer la sede del Parque Nacional das Illas Atlánticas, en Vigo. El centro educativo se sumó a la campaña «O Parque Nacional coa Escola», impulsado por el propio parque y la Consellería de Medio Ambiente.
De este modo, los estudiantes se desplazaron ayer a Vigo y pudieron conocer mediante juegos y divertidas explicaciones las tres plantas del centro de interpretación del parque.
Durante dos horas, los niños participaron en juegos sobre los paisajes, la flora y la fauna de las islas protegidas -entre ellas, la de Cortegada- y se llevaron de regalo un marcapáginas con la figura de un cuervo marino y la gorra naranja del Parque.
Entre septiembre y octubre, el Parque Nacional remitió a los centros educativos de todos los niveles de su área de influencia una invitación para sumarse de forma gratuita a este programa didáctico. El domingo, la Xunta de Galicia apuntó en un comunicado que los colegios que se habían anotado eran solo de Bueu, Cangas, Ribeira y Vigo, pero también los hay de Vilagarcía.
En cualquier caso, desde el Parque Nacional señalan que si hay más centros interesados en visitar su sede aún están a tiempo de solicitarlo para este curso.
