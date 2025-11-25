La Xunta destina 2 millones de euros a carreteras arousanas
El proyecto beneficia a Vilagarcía, Pontecesures, Cambados, Caldas, Ribadumia, Valga y O Grove
L. R.
La Xunta anunció ayer la licitación de un contrato valorado en más de diez millones de euros para la renovación del firme en diferentes viales de su titularidad y entre los que se encuentran algunos que atraviesan las comarcas de O Salnés y el Ullán.
En concreto, en este total de 19 viales están la PO-548, VG-4.2, PO-224, PO-305, PO-316 e PO-223 a su paso por Caldas de Reis, Cambados, O Grove, Pontecesures, Pontevedra, Ribadumia, Valga y Vilagarcía de Arousa. En este caso, los trabajos se licitarán por algo más de dos millones de euros y el plazo de ejecución será de seis meses.
El acuerdo, aprobado en el Consello da Xunta de ayer, indica que en las próximas semanas saldrán a contratación este y los otros tres lotes. Serán obras de mejora del firme y también se estudiarán otras posibles actuaciones complementarias.
