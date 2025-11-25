La Xunta destina 2 millones de euros a carreteras arousanas

La Xunta anunció ayer la licitación de un contrato valorado en más de diez millones de euros para la renovación del firme en diferentes viales de su titularidad y entre los que se encuentran algunos que atraviesan las comarcas de O Salnés y el Ullán.

En concreto, en este total de 19 viales están la PO-548, VG-4.2, PO-224, PO-305, PO-316 e PO-223 a su paso por Caldas de Reis, Cambados, O Grove, Pontecesures, Pontevedra, Ribadumia, Valga y Vilagarcía de Arousa. En este caso, los trabajos se licitarán por algo más de dos millones de euros y el plazo de ejecución será de seis meses.

El acuerdo, aprobado en el Consello da Xunta de ayer, indica que en las próximas semanas saldrán a contratación este y los otros tres lotes. Serán obras de mejora del firme y también se estudiarán otras posibles actuaciones complementarias.