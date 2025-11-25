Xaime Toxo presenta su novela «70 º Norte» en Vilagarcía
REDACCIÓN
Vilagarcía
Xaime Toxo (Bueu, 1955) presenta este jueves en Vilagarcía su primera novela, «70 º Norte», publicada por la editorial Galaxia. La presentación es en la sala de conferencias del Auditorio Municipal, a las 20.00 horas, y el autor estará acompañado por Xermán Torres y otros miembros de la Mesa das Verbas.
Xaime Toxo es activista cultural y presidente del Ateneo de Pontevedra, y en «70 º Norte» narra una historia distópica sobre el colapso social en las grandes ciudades, y el éxodo de unos pocos habitantes en busca de su supervivencia. El autor firmará ejemplares del libro al término de la presentación.
