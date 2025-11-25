Visita del delegado territorial de la Xunta a Turistimes
El delegado territorial de la Xunta en la provincia de Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer las instalaciones que la firma Turistimes posee en Meis con el objetivo de conocer su proyecto de desarrollo y mostrar el apoyo de la administración autonómica en el impulso a las iniciativas turísticas. Turistimes organiza viajes y excursiones en grupo para clientes de la comarca de O Salnés, Pontevedra, Vigo y Santiago de Compostela.
