Vilagarcía traspasa al Sergas la unidad del SPAD que atiende a los adictos

La Unidade Asistencial de Drogodependencias, actualmente integrada en el SPAD de Vilagarcía, pasará a formar parte del Servicio Galego de Saúde (Sergas) a partir del 1 de enero. Así lo establece el convenio que se debatirá en el próximo pleno municipal de Vilagarcía, este jueves 27, una vez que la Xunta y la Fegamp ya llegaron a un acuerdo. Dado que los acuerdos deben ser ratificados por los distintos municipios afectados antes del 10 de diciembre, se incluye en el orden del día de este jueves, evitando así la necesidad de convocar una sesión extraordinaria.

La transferencia a la Xunta de la atención a las drogodependencias es una demanda histórica de todos los municipios afectados, permitirá al de Vilagarcía ahorrar 231.000 euros al año. El servicio cuesta actualmente 615.000 euros, incluyendo gastos de personal (490.590 euros) y gastos varios (electricidad, seguridad, equipos informáticos... que ascienden a 124.460 euros). La subvención que recibe el Concello, a través del convenio Fegamp-Xunta, es de 384.000 euros. En este sentido, cabe recordar que el SPAD de Vilagarcía no solo presta servicios a este ayuntamiento, sino también a varios otros de O Salnés y Caldas.

Actualmente, la plantilla está formada por un médico, tres psicólogos, un trabajador social, una enfermera, dos educadores sociales, un auxiliar administrativo y dos auxiliares de clínica, nueve de ellos funcionarios de carrera y otros dos, temporales. Todos mantendrán su categoría y antigüedad. Lo único que cambiará es que dependerán orgánicamente de la Xunta y no del Ayuntamiento.

Lo que se traspasa ahora a la administración autonómica es la parte asistencial, que constituye el grueso del servicio. La parte preventiva seguirá siendo responsabilidad del Ayuntamiento, para lo cual cuenta con un psicólogo asignado que se encarga de llevar a cabo las campañas, principalmente en centros educativos.

En cuanto al edificio, la Xunta deberá obtener una concesión del Estado, titular real de lo que fue en el pasado un centro de salud. Originalmente fue promovido por el Ayuntamiento durante la República, por lo que siempre se creyó que permanecería bajo titularidad municipal. De hecho, en los últimos años se han realizado diversas reformas y mejoras financiadas por la administración local.

Sin embargo, tras revisar toda la documentación para elaborar el convenio con el Sergas, se pudo comprobar que, tras la Guerra Civil, el centro había sido transferido a la administración central. «No obstante, el gobierno local no duda de que la Xunta y el Estado llegarán a un acuerdo», apuntaron ayer desde Ravella en un comunicado.

Además de Vilagarcía, otros doce municipios se unirán a este acuerdo Xunta-Fegamp para integrar las unidades de drogodependencias en el sistema sanitario de la Xunta. En dos de ellos, Noia y Ourense, el servicio ya se presta en las instalaciones del Sergas.