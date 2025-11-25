San Ciprián, de rojo para denunciar las persecuciones a los cristianos

La iglesia parroquial de San Cipriano de Vilanova permanece iluminada de rojo desde el pasado viernes. Una iluminación que va a mantener toda esta semana como muestra de solidaridad y apoyo a los cristianos de diferentes partes del mundo que profesan su religión sin garantías de libertad y, en muchos casos, perseguidos por su fe.

La parroquia vilanovesa se ha unido a la campaña que, cada mes de noviembre desde el año 2015, pone en marcha el colectivo Ayuda a la Iglesia Necesitada, una «Red Week» que trata de mostrar su solidaridad, respaldo y apoyo a las comunidades cristianas de países como Nigeria o Sudán, que sufren una importante persecución.

San Ciprián se une así a monumentos como la Sagrada Familia de Barcelona, San Patricio de Melbourne (Australia), Monmartre, La Fontana di Trevi o las más de 2.000 iglesias de 68 diócesis de Filipinas, entre otros muchos que respaldan esta iniciativa. Así lo reconoce el cura párroco de San Ciprián de Vilanova, Manuel Folgar, que explica que «esta iniciativa trata de llamar la atención sobre una realidad como es la persecución que sufren millones de cristianos en el mundo solo por profesar su fe».

El objetivo de la campaña es «llamar la atención de toda la población con el fin de no olvidar a estas personas, así como reclamar a las autoridades que dejen de mirar hacia otro lado y se tomen las medidas pertinentes, solicitando, entre otras muchas cosas, el reconocimiento de los derechos humanos; comenzó como un pequeño movimiento pero, con el paso de los años, ha ido cogiendo volumen, y nos hemos unido porque creemos que es necesario apoyarlo y dar a conocer la situación en la que se encuentran muchos cristianos a lo largo del mundo».

Es la primera vez que la parroquia de Vilanova se une a este movimiento surgido en el año 2015, siendo pionera en la comarca de O Salnés.

Además de la iluminación en rojo, color con el que se trata de simbolizar el color de la liturgia católica, pero también «la sangre de los cristianos que están siendo martirizados en diferentes partes del mundo».

La iluminación no es la única iniciativa que la parroquia de San Ciprián ha puesto en marcha. El pasado sábado, la iglesia acogió un acto religioso donde los protagonistas del mismo fueron los jóvenes que se están preparando para la confirmación. Consistió en una jornada de oración y en la colocación de cinco velas que representaban a los cinco continentes. «Fue una llamada a intensificar la oración por estos hermanos nuestros en la fe», explica Folgar.

La parroquia tiene previsto mantener la iluminación hasta el próximo viernes y también realizar algún acto religioso a mayores. También tiene previsto acudir el jueves a las conferencias que se celebrarán en el Instituto Teológico compostelano y en el que van a participar un sacerdote africano, que dará testimonio de la realidad que se está viviendo en algunos puntos del planeta, y una seglar católica que ha trabajado con personas encarceladas.

El párroco no duda en ensalzar la figura de Werenfried van Straaten, fundador del colectivo que impulsa esta causa, que cuenta «con una obra social inmensa y que siempre se ha centrado en ayudar a familias que se encontraban en la más absoluta de las pobrezas, así como a los refugiados y a los cristianos perseguidos por su fe».