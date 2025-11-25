Ravella niega una ayuda a los parquistas por no tener licencia

El gobierno de Vilagarcía denegó una subvención para contratación de personal cursada por la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89).

La entidad que preside José Luis Villanueva, la cual mantiene un enfrentamiento con Ravella desde que abrió el centro de clasificación, promoción y venta de bivalvos en las naves de O Ramal, quiso acogerse al programa de ayudas municipales para la contratación por cuenta ajena, financiado con 60.000 euros y dirigido a compañías de las comarcas de O Salnés y Caldas que contraten como trabajadores a vecinos de Vilagarcía en situación de desempleo.

Eso pretendía hacer la OPP-89 cuando lo solicitó por escrito el 4 de septiembre, pero el ejecutivo local, atendiendo a lo indicado por el Área de Promoción Económica, se opuso, toda vez que las bases de la convocatoria establecían que «no pueden ser beneficiarias de las subvenciones las empresas que incumplan la Lei de Emprendemento e Competitividade Económica de Galicia».

Ritmo frenético de los parquistas de Carril / IÑAKI ABELLA

Se refiere el gobierno a aquellas que incumplan las normas en materia de «comunicación previa de inicio de actividad, las que carezcan de licencia de obra o apertura o las que incumplan cualquier otro requisito necesario para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional en el Concello de Vilagarcía».

Esto sirve a Ravella para insistir en su oposición a la presencia de la OPP-89 en las naves de O Ramal, incidiendo en que Parquistas de Carril «carece de licencia de actividad, siendo declarada ineficaz la comunicación previa formulada ante el Concello».

En resumidas cuentas, que la entidad presidida por José Luis Villanueva «no cumple los requisitos exigidos por las bases reguladoras para ser beneficiaria de la ayuda solicitada», y de ahí su denegación por parte de la Junta de Gobierno Local.