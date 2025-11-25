El PP propone un plan para evitar nuevas inundaciones

El Partido Popular de Vilagarcía lleva al pleno de este jueves una moción solicitando la puesta en marcha de un plan para la prevención de inundaciones. Los conservadores reclaman, por ejemplo, una limpieza más habitual de los desagües y las canalizaciones de pluviales, pues en caso de estar obstruidos, la acumulación de agua se agrava. También reclaman una solución para los charcos que se forman en los pasos de peatones elevados en los días de mucha lluvia.

El PP solicita también al gobierno municipal de Vilagarcía, «un control más riguroso de las infraestructuras municipales», tras los episodios de inundación que se produjeron en obras recientemente inauguradas, como fueron el skatepark de O Cavadelo o Clara Campoamor.

«Ante el aumento de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, es imprescindible asegurar que toda la red de canalizaciones se encuentre limpia y preparada para permitir la correcta circulación del agua», señala el PP en el comunicado en el que explica su moción.

En este sentido, también reclaman «el estudio de las condiciones urbanísticas de las zonas con potencial riesgo de anegamiento en el término municipal». Vilagarcía es un concello vulnerable ante estos episodios, y el PP cree que la situación se está agravando por falta de mantenimiento y gestión municipal.