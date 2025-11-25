Portos facilita a Nestlé y Pru Depuración la ocupación de terreno público

El ente público Portos de Galicia viene de otorgar concesiones administrativas para la realización de diferentes obras en terrenos de dominio público. Entre ellas dos referidas al Concello de Pontecesures.

Una de las concesiones beneficia a la lechera Nestlé España y se refiere a una superficie de 70 metros cuadrados concedida por un periodo de 25 años.

Se propicia así un proyecto de construcción de tuberías para la evacuación de aguas procedentes de la factoría en la que se produce la leche condensada «la Lechera», con una inversión prevista de cerca de 19.000 euros.

Es una concesión a orillas del río Ulla por la que Nestlé pagará 62,36 euros anuales, en concepto de tasa de ocupación de dominio público portuario, además de 140 euros al año por la tasa correspondiente al desarrollo de actividades industriales.

La otra actuación propuesta en Pontecesures tiene como concesionaria a la firma local Pru Depuración S.L, especializada en el diseño, fabricación e implantación de sistemas de depuración de aguas residuales urbanas, industriales, para viviendas y pluviales. Además de dedicarse a la construcción de depósitos, pozos filtrantes, arquetas, fosas sépticas, decantadores, tapas reforzadas y piezas especiales a medida.

La propuesta formulada por esta industria y aceptada por Portos de Galicia se refiere a una superficie de 4.498 metros cuadrados, a ocupar durante diez años.

La intención de la beneficiaria es ejecutar un proyecto presupuestado en más de 52.000 euros para la fabricación y almacenamiento de prefabricados de hormigón.

Las tasas a aplicar son de 26.246,28 euros anuales por ocupación del dominio público portuario, además de un 2% del importe neto de la cifra de negocio anual por el desarrollo de actividades industriales.

No son las únicas concesiones administrativas otorgadas, ya que también se permite ocupar 105 metros cuadrados del puerto de Tragove (Cambados) a Cristina Domínguez Oubiña, en este caso para la explotación de un bar cafetería durante cinco años.

En este caso la tasa de ocupación del dominio público portuario a aplicar es de 4.512,86 euros anuales (IVA excluido), aplicándose también una tasa del 2% del importe neto de la cifra anual de negocio por el desarrollo de actividades comerciales o industriales.

Otra de las concesiones beneficia a Unión Fenosa Distribución, que de este modo puede ocupar 2.540 metros cuadrados para una instalación eléctrica durante veinte años, aplicándose tasas que suman 12.477,33 euros anuales.