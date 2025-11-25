El pleno de noviembre solo lleva la moción de Somos Cambados
L. Romero
Cambados
La Corporación municipal de Cambados celebra este jueves el pleno ordinario de noviembre con un único punto en el orden del día, además del apartado de ruegos y preguntas y la dación en cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y los concejales delegados, que se entregan a la oposición.
Así las cosas, el tema central de debate será la moción presentada por el grupo de gobierno de Somos Cambados para reclamar a la Xunta la construcción de una residencia de mayores en la localidad y una serie de acciones para mejorar la atención a la dependencia en general, pues critica la situación actual.
