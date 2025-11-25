Los padres de alumnos del Sagrada familia, sin aparcamiento

La Policía Local de Vilagarcía emitió un informe contrario a la reserva de plazas de estacionamiento para los automovilistas que llevan y/o recogen a los niños del colegio Sagrada Familia, en Vista Alegre.

Como se explicó tantas veces, el entorno de la plaza de abastos comprendido entre este mercado y el puente de Vista Alegre se convierte cada mañana en un caos viario, sobre todo cuando llueve –y a pesar de ser peatonal–, debido a la presencia de los vehículos en los que viajan los escolares.

Lo que hizo la dirección del colegio fue solicitar una zona de estacionamiento para facilitar el acceso y evitar complicaciones a los padres de alumnos, a lo que respondió la policía explicando que «se pide autorización para ocupar una zona que en la actualidad es totalmente peatonal». Y que «precisamente se habilitó así para generar seguridad a los alumnos y demás peatones».

El informe emitido a instancias del gobierno local determina que «la zona referida está habilitada como estacionamiento para usuarios de la plaza de abastos durante el horario de funcionamiento de la misma, por lo que cualquier modificación requeriría cambiar la Ordenanza Municipal de Circulación y el bando referido a las islas de peatones».

Además, «sería prácticamente imposible que la zona estuviera libre de vehículos» para atender la petición del colegio.

Para que los usuarios del centro educativo pudieran usarla «habría que disponer de tarjeta de autorización, ya que de lo contrario podría hacerlo cualquier conductor», y esto haría que ese espacio peatonal estuviera repleto de vehículos «sin dar solución a lo solicitado».

Eso sin olvidar que «se generaría un riesgo más alto para los peatones que usan la zona y acuden a pie al centro educativo». De ahí que la Junta de Gobierno decidiera remitir el informe policial al colegio.