O Grove prevé encender el alumbrado de Navidad en unos días y gastará 45.000 euros

El Concello de O Grove ultima la contratación de la instalación y alquiler del alumbrado navideño por un precio de 45.000 euros. El contrato incluye la instalación de más un centenar de elementos de diferentes formas, así como casi un kilómetro de tiras luminosas para el puente de A Toxa y más de 300 de techos luminosos para Catelao y otras calles.

El procedimiento salió a licitación a principios de mes e incluye todo el material, colocación y también desmontaje de elementos que deben permanecer hasta Reyes, con la previsión de encender todo el alumbrado navideño a principios de diciembre, en unos días.

Los elementos decorativos serán de tecnología led y se colocarán en viales, caminos, calles, plazas y edificios municipales.

El listado que solicita el Ayuntamiento consta de 63 arcos colgantes; la misma cifra de motivos para farolas; siete conos de micro bombillas con unas medidas de doce metros de altura; otro que tenga trece metros; 240 metros de techos luminosos para Castelao; otros 120 de lo mismo a repartir en diferentes viales; la iluminación de la fachada de la casa de cultura con una de tipo «icicle», que simula carámbanos de hielo, y cinco bolas; el decorado de todo el entorno de la Casa do Concello; decoración en el Mercado de Abastos y el centro social de San Vicente, el ocal de reuniones y el de mayores; 900 metros de tiras para el puente y material para la Cabalgata.