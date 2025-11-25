Música por Santa Cecilia para los niños
La escuela infantil municipal de Vilagarcía acogió ayer un concierto con motivo del día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Dos padres de una alumna interpretaron con guitarra y trombón de varas piezas de «La Sirenita» o «El rey León» y temas populares como «Susanita tiene un ratón».
