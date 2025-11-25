Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música por Santa Cecilia para los niños

Música por Santa Cecilia para los niños | FDV

Música por Santa Cecilia para los niños | FDV

La escuela infantil municipal de Vilagarcía acogió ayer un concierto con motivo del día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Dos padres de una alumna interpretaron con guitarra y trombón de varas piezas de «La Sirenita» o «El rey León» y temas populares como «Susanita tiene un ratón».

TEMAS

