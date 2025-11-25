Mar propicia la lucha contra las «ouxas» en las rías de Vigo, Arousa y Pontevedra

Las cofradías de pescadores de Cabo de Cruz, Vilanova, Rianxo, Vilaxoán, Carril, A Illa, Lourizán, Raxó, Praceres y Arcade son las autorizadas por la Consellería do Mar para desplegar un plan extraordinario de pesca de «ouxas», considerado uno de los principales depredadores de los bivalvos y desde hace años una amenaza creciente y preocupante en los bancos marisqueros de las Rías Baixas.

Tras pedir voluntarios en meses pasados para desplegar este plan de choque con el combatir la plaga, finalmente va a desarrollarse en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa.

El objetivo es reducir la presencia de esta especie de raya, también conocida como águila marina, contra la que se lucha ya desde hace años desde diferentes puntos de Galicia, tanto a instancias de cofradías como de agrupaciones de marisqueo y propietarios de los parques de cultivo de Carril (Vilagarcía).

En el caso de la ría de Arousa son noventa las embarcaciones implicadas en la lucha contra las «ouxas», que en los últimos tiempos han generado una profunda alarma social.

Las águilas marinas están consideradas una plaga. |

En el sector llevan tiempo alertando de un «preocupante aumento» de ejemplares, de ahí acciones como las puestas en marcha en el pasado por la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89) «para intentar frenar esta auténtica invasión que estamos sufriendo en la ría», advertían hace años.

«Cada vez son más los depredadores que amenazan a nuestro marisco», indicaba su presidente, José Luis Villanueva Vicente, con motivo de una de las campañas de erradicación de «ouxas» llevadas a cabo en Carril.

Ahora son más las cofradías, pescadores y mariscadores implicados en esta eliminación controlada de águilas marinas con la que se intenta proteger a especies como la almeja y el berberecho.