Mar propicia la lucha contra las «ouxas» en las rías de Vigo, Arousa y Pontevedra
Concede permisos especiales en Cabo de Cruz, Vilanova, Rianxo, Vilaxoán, Carril, A Illa, Arcade, Lourizán, Raxó y Praceres
Las cofradías de pescadores de Cabo de Cruz, Vilanova, Rianxo, Vilaxoán, Carril, A Illa, Lourizán, Raxó, Praceres y Arcade son las autorizadas por la Consellería do Mar para desplegar un plan extraordinario de pesca de «ouxas», considerado uno de los principales depredadores de los bivalvos y desde hace años una amenaza creciente y preocupante en los bancos marisqueros de las Rías Baixas.
Tras pedir voluntarios en meses pasados para desplegar este plan de choque con el combatir la plaga, finalmente va a desarrollarse en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa.
El objetivo es reducir la presencia de esta especie de raya, también conocida como águila marina, contra la que se lucha ya desde hace años desde diferentes puntos de Galicia, tanto a instancias de cofradías como de agrupaciones de marisqueo y propietarios de los parques de cultivo de Carril (Vilagarcía).
En el caso de la ría de Arousa son noventa las embarcaciones implicadas en la lucha contra las «ouxas», que en los últimos tiempos han generado una profunda alarma social.
En el sector llevan tiempo alertando de un «preocupante aumento» de ejemplares, de ahí acciones como las puestas en marcha en el pasado por la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89) «para intentar frenar esta auténtica invasión que estamos sufriendo en la ría», advertían hace años.
«Cada vez son más los depredadores que amenazan a nuestro marisco», indicaba su presidente, José Luis Villanueva Vicente, con motivo de una de las campañas de erradicación de «ouxas» llevadas a cabo en Carril.
Ahora son más las cofradías, pescadores y mariscadores implicados en esta eliminación controlada de águilas marinas con la que se intenta proteger a especies como la almeja y el berberecho.
Una especie que selecciona que siente debilidad por la almeja
Al hablar de las «ouxas» hay que aludir a un estudio dirigido hace casi dos décadas por el biólogo Alberto de Coo en el Acuario O Grove y playas de esta localidad y de A Illa.
Aquel trabajo desplegado por el Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) sacó a relucir que el águila marina no solo depreda a los bivalvos, sino que sabe cómo diferenciarlos y seleccionarlos.
Dicho de otro modo, que tienen apetencia por el consumo de bivalvos «y una gran capacidad para escoger el tipo de especie a consumir», inclinándose, preferentemente, por la almeja babosa y el berberecho.
