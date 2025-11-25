Crean otra zona de aparcamiento exprés en Cambados

El Concello de Cambado ha creado una nueva zona de aparcamiento exprés. Está en la avenida de Galicia, en el entorno de la Plaza de Abastos, y su objetivo es promover la rotación de vehículos y facilitar el aparcamiento para recados rápidos en una de las principales zonas comerciales del centro urbano.

El concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, explica que el fin de la medida es que sea útil sobre todo en los días del mercado semanal, «en los que resulta más complicado aparcar. De este modo, hay posibilidades de tener un aparcamiento para pequeños recados en una zona donde se concentran la plaza, bancos, supermercados y muchas tiendas. De que haya una rotación y más beneficiados que necesiten parar un momento, para coger un paquete, una compra...».

Son cuatro plazas situadas justo frente a la sede de la cofradía de pescadores San Antonio, en la intersección con Rúa Nova, y permiten el estacionamiento durante un máximo de 15 minutos y de lunes a sábado, de 10.00 a 20.000 horas. El resto del tiempo y días es libre, incluyendo la noche, algo que quiso destacar el concejal para dejar claro que no supone una eliminación de aparcamientos, sino un modo de facilitar la rotación y «pensando también en personas con movilidad reducida, que puedan quedar más cerca» de la gran cantidad de establecimientos de servicios existentes en esta zona.

No es la primera zona exprés existente en Cambados. El Concello creó otra en la calle Fonte de Fefiñáns tras la peatonalización de la plaza de Asorey y en respuesta a las quejas por la eliminación del paso del tráfico en este punto.

El funcionamiento y el propósito era el mismo y, según Abal Varela, «está funcionando correctamente» aunque reconoce que siempre puede haber anomalías y personas que abusen del límite del tiempo.

De momento, no contempla la creación de más espacios de este tipo al no ver la necesidad que señala en la avenida de Galicia en otras zonas de la localidad.

Para crearla ha bastado con el pintado de una línea discontinua azul en el suelo y de la colocación de la señal vertical pertinente con las normas de uso.