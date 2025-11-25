Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
Pertenece a la familia «Os Carrascos», de la que todo el mundo ha oído hablar en el pueblo
Llegó con su bicicleta a la zona de O Corgo y cayó al agua desde el espigón
El cuerpo quedó flotando y fue rápidamente sacado del agua
Roberto Dasilva Montaos, de 59 años de edad, perdió la vida esta tarde tras caer al mar en la zona portuaria de O Corgo (O Grove).
Se trata de un miembro de la conocida familia de «Os Carrascos», asentada en el barrio de Virxe das Mareas y en la que algunos de sus integrantes protagonizaron turbios episodios en el pasado.
«Pero Roberto era el más tranquilo y menos problemático de todos», se apresuran a decir quienes le conocían y a estas horas permanecen al lado del cadáver, a la espera de que se decrete su levantamiento judicial.
Los hechos tuvieron lugar poco antes de las tres de la tarde y los equipos de emergencia que trataron de reanimarlo certificaron su muerte a las 15.10 horas.
Los testigos e incluso algún familiar indican que tras haber estado consumiendo «alguna cerveza» se encontraba «descansando» en una zona del rompeolas en la que hay unas escaleras y que solía frecuentar, a la que llegó subido a su bicicleta.
En un momento dado cayó al agua y su cuerpo apareció inmediatamente flotando, quizás tras golpearse en las rocas, que es algo a determinar cuando se le practique la autopsia en el Instituto de Medicina Legal.
Fue encontrado en el mar por su sobrino, que no sabe nadar y pidió ayuda a varios vecinos que estaban en la zona para poder sacar a su tío del agua.
Sucedió al lado de las casetas de usos pesqueros y a escasos metros de la lonja, en una zona muy frecuentada y visible, de ahí que su cuerpo pudiera ser recuperado con facilidad y rapidez.
En el operativo participan efectivos de 061, Policía Local, Emergencias O Grove y Guardia Civil.
